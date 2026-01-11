ميلان يواصل إهدار النقاط بتعادل متأخر مع فيورنتينا

واصل ميلان إهدار النقاط بالتعادل مع فيورنتينا بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل ميلان بنتيجة 1-1 ومدركا التعادل بهدف في الدقيقة 90.

وتقدم فيورنتينا بهدف بيترو كوموزو في الدقيقة 66.

وأدرك ميلان التعادل في الدقيقة 90 عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو.

التعادل الثاني لميلان رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة من 19 مباراة.

فيما يتصدر إنتر الترتيب برصيد 42 نقطة ويستعد للقاء نابولي في قمة الجولة مساء اليوم.

وأبقت النقطة فيورنتينا في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

ولأول مرة لا يتعرض فيورنتينا للخسارة في 3 مباريات متتالية هذا الموسم.