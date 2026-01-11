ميلان يواصل إهدار النقاط بتعادل متأخر مع فيورنتينا

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

كريستوفر نكونكو - ميلان

واصل ميلان إهدار النقاط بالتعادل مع فيورنتينا بنتيجة 1-1 في الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وللمباراة الثانية على التوالي يتعادل ميلان بنتيجة 1-1 ومدركا التعادل بهدف في الدقيقة 90.

وتقدم فيورنتينا بهدف بيترو كوموزو في الدقيقة 66.

أخبار متعلقة:
كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين

وأدرك ميلان التعادل في الدقيقة 90 عن طريق الفرنسي كريستوفر نكونكو.

التعادل الثاني لميلان رفع رصيد الفريق لـ 40 نقطة من 19 مباراة.

فيما يتصدر إنتر الترتيب برصيد 42 نقطة ويستعد للقاء نابولي في قمة الجولة مساء اليوم.

وأبقت النقطة فيورنتينا في المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة من 20 مباراة.

ولأول مرة لا يتعرض فيورنتينا للخسارة في 3 مباريات متتالية هذا الموسم.

ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. بداية المباراة التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يمنع الثاني هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد أليجري: مودريتش أخبرني بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة.. وعلينا العودة للفوز تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. بداية المباراة 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال 28 دقيقة | أمم إفريقيا
التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - "هذا ليس فشلا".. رسالة رئيس الاتحاد الإيفواري بعد الخروج أمام مصر 43 دقيقة | أمم إفريقيا
غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يمنع الثاني 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521053/ميلان-يواصل-إهدار-النقاط-بتعادل-متأخر-مع-فيورنتينا