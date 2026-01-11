وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 قائمة الفراعنة الصغار لمعسكر شهر يناير الجاري.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق من 13 يناير الجاري إلى 21 من الشهر ذاته.

وذلك استعدادا لخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب وهي البطولة التي تؤهل لكأس العالم للشباب أيضا.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: إياد تامر – عمر عبد العزيز – محمد علاء

خط الدفاع: إياد مدحت – محمد عبد البصير – محمد الأمين – خالد نصر الدين – عبد الله محمد – محمد عوض – ماهر خالد – أحمد حسن "تيتو" – مهند الشامي – هشام جنيدي – أحمد حسن

خط الوسط: محمد سمير "كونتا" – عبد الرحمن عادل – محمد عاطف – مصطفى العارف – محمد عبد الونيس – عمرو خالد الشوادفي – أحمد ياسر – إبراهيم عبد الفتاح – محمد أحمد شحاتة – محمود صلاح – أدهم كريم – محمد محمود – أنس رشدي – عمر العزب – إبراهيم النجعاوي – كريم جمعة – ياسين عاطف

خط الهجوم: يوسف صابر – علي الجارحي – محمود حسن – نور نادر – يوسف طارق