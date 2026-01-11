وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب لمعسكر يناير استعدادا لتصفيات إفريقيا

الأحد، 11 يناير 2026 - 19:11

كتب : FilGoal

وائل رياض - منتخب مصر للمحليين

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2007 قائمة الفراعنة الصغار لمعسكر شهر يناير الجاري.

ويخوض منتخب مصر معسكره المغلق من 13 يناير الجاري إلى 21 من الشهر ذاته.

وذلك استعدادا لخوض تصفيات بطولة أمم إفريقيا للشباب وهي البطولة التي تؤهل لكأس العالم للشباب أيضا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر: حمدي يطير إلى ألمانيا.. وهذا موعد إجراء العملية الجراحية أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: إياد تامر – عمر عبد العزيز – محمد علاء

خط الدفاع: إياد مدحت – محمد عبد البصير – محمد الأمين – خالد نصر الدين – عبد الله محمد – محمد عوض – ماهر خالد – أحمد حسن "تيتو" – مهند الشامي – هشام جنيدي – أحمد حسن

خط الوسط: محمد سمير "كونتا" – عبد الرحمن عادل – محمد عاطف – مصطفى العارف – محمد عبد الونيس – عمرو خالد الشوادفي – أحمد ياسر – إبراهيم عبد الفتاح – محمد أحمد شحاتة – محمود صلاح – أدهم كريم – محمد محمود – أنس رشدي – عمر العزب – إبراهيم النجعاوي – كريم جمعة – ياسين عاطف

خط الهجوم: يوسف صابر – علي الجارحي – محمود حسن – نور نادر – يوسف طارق

منتخب مصر للشباب وائل رياض منتخب مصر
نرشح لكم
غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي الزمالك يكشف تفاصيل إصابات رباعي الفريق رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. بداية المباراة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال 26 دقيقة | أمم إفريقيا
التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - "هذا ليس فشلا".. رسالة رئيس الاتحاد الإيفواري بعد الخروج أمام مصر 41 دقيقة | أمم إفريقيا
غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي 50 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يمنع الثاني 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521052/وائل-رياض-يعلن-قائمة-منتخب-الشباب-لمعسكر-يناير-استعدادا-لتصفيات-إفريقيا