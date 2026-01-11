كأس عاصمة مصر – الزمالك يخسر من زد ويعقد حظوظه في التأهل

خسر الزمالك من منافسه زد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وسجل أحمد خالد "كباكا" هدف المباراة الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يتلقى الزمالك خسارة في البطولة.

وخسر الزمالك في الجولة الماضية من خصمه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد.

وأصبحت حظوظ الزمالك ضئيلة بعد الهزيمة، إذ يحتاج للفوز بفارق 7 أهداف في الجولة الأخيرة ضد المصري.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة الرابعة في المركز السادس، ويتأهل أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من الـ 3 مجموعات.

هناك فاركو في المجموعة الأولى لديه 9 نقاط، ووادي دجلة في المجموعة الثانية بـ 7 نقاط، بينما الاتحاد السكندري في مجموعة الزمالك بـ 7 نقاط.

الزمالك سجل 5 أهداف وتلقى 9 أهداف، بينما الاتحاد السكندري يملك 7 نقاط وسجل 5 أهداف واستقبلت شباكه هدفين.

ولذلك أصبحت الأمور خارج سيطرة الزمالك لأنه يحتاج أيضا لخسارة الاتحاد السكندري الذي سيلاقي حرس الحدود في الجولة ذاتها.

ووصل زد للنقطة العاشرة في المركز الثاني وضمن التأهل.

وصف المباراة

تصدى المهدي سليمان لتسديدة قوية بقبضة يده في المركز الـ 15.

وفي الدقيقة 27 سدد أحمد شريف كرة خطيرة لكن مرت بجوار المرمى قليلا.

وبعد دقيقتين أحرز كباكا الهدف بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

video:1

أحمد خالد كباكا لاعب زد يسجل الهدف الأول في مرمى نادي الزمالك لتصبح النتيجة 1/0 pic.twitter.com/260ZABJqLk — ON Sport (@ONTimeSports) January 11, 2026

وفي الدقيقة 47 سدد ناصر منسي كرة خطيرة علت المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 53 سدد عدي الدباغ كرة قوية لكن ذهبت أعلى المرمى.

ثم اتسمت المباراة بقلة الفرص من الفريقين حتى انتصر زد بالمباراة.