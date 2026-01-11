فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس
الأحد، 11 يناير 2026 - 18:42
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي عن سفر محمود الخطيب رئيس النادي إلى باريس عاصمة فرنسا من أجل الخضوع لفحوصات طبية جديدة.
وسيخضع الخطيب لفحوصات طبية في باريس ثم سيتم عرضه على الطبيب المعالج له منذ فترة هناك.
وتواجد الخطيب في المغرب قبل أيام لحضور بطولة كأس الأمم الإفريقية.
قبل أن يعود إلى مصر لعقد عدة اجتماعات لمجلس الإدارة ولجنة التخطيط لكرة القدم.
وفاز الخطيب برئاسة الأهلي لفترة ثالثة قبل عدة أسابيع.
وكلف الخطيب، سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي بمنصب القائم بأعمال المشرف على الكرة أثناء غيابه للراحة أو العلاج.
