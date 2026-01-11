سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين

الأحد، 11 يناير 2026 - 18:38

كتب : FilGoal

بتروجت - كرة سلة

كشف إيهاب الألفي مدرب فريق كرة السلة بنادي بتروجت عن سبب إلغاء مباراة فريقه ضد الزمالك.

وقال الألفي عبر قناة صدى البلد: "تقدمنا بتظلم ضد إلغاء مباراة فريقنا ضد الزمالك واعتبار بتروجت منسحبا".

وأكمل "سبب إلغاء المباراة يعود لوصول سيارة الإسعاف وهو أمر خارج عن إرادة إدارة النادي خاصة في ظل الازدحام المروري الشديد الناتج عن احتفالات أعياد الأقباط، إدارة بتروجت حجزت سيارة الإسعتاف وقدمت إيصال الحجز ضمن مستندات التظلم".

كرة سلة - الاتحاد ينتصر على الأهلي في الدوري.. والترتيب بعد نهاية ذهاب الدور التمهيدي كرة سلة - الاتحاد السكندري يكشف التشخيص النهائي لإصابة أحمد عزب كرة سلة – إلغاء مباراة بتروجت والزمالك لغياب سيارة الإسعاف.. واعتبار الأبيض فائزا كرة سلة - إصابة أحمد عزب لاعب الاتحاد السكندري بقطع في الرباط الصليبي

وتابع "الحكم تخلى لم يتحل بروح القانون بعدما قرر إلغاء اللقاء عقب مرور نصف ساعة فقط من موعده الرسمي رغم أن اللوائح تسمح بالانتظار، مباراة بتروجت وسموحة انطلقت بعد تأخير وصل إلى 50 دقيقة بسبب تأخير سيارة الإسعاف دون إلغائها".

وأتم "هناك اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة يوم الثلاثاء وأتمنى صدور قرار منصف بعد دراسة التظلم والمستندات المقدمة".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إلغاء المباراة واعتبار الزمالك فائزا بها بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف.

بتروجت كرة سلة الزمالك
