سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين

كشف إيهاب الألفي مدرب فريق كرة السلة بنادي بتروجت عن سبب إلغاء مباراة فريقه ضد الزمالك.

وقال الألفي عبر قناة صدى البلد: "تقدمنا بتظلم ضد إلغاء مباراة فريقنا ضد الزمالك واعتبار بتروجت منسحبا".

وأكمل "سبب إلغاء المباراة يعود لوصول سيارة الإسعاف وهو أمر خارج عن إرادة إدارة النادي خاصة في ظل الازدحام المروري الشديد الناتج عن احتفالات أعياد الأقباط، إدارة بتروجت حجزت سيارة الإسعتاف وقدمت إيصال الحجز ضمن مستندات التظلم".

وتابع "الحكم تخلى لم يتحل بروح القانون بعدما قرر إلغاء اللقاء عقب مرور نصف ساعة فقط من موعده الرسمي رغم أن اللوائح تسمح بالانتظار، مباراة بتروجت وسموحة انطلقت بعد تأخير وصل إلى 50 دقيقة بسبب تأخير سيارة الإسعاف دون إلغائها".

وأتم "هناك اجتماع مرتقب لاتحاد الكرة يوم الثلاثاء وأتمنى صدور قرار منصف بعد دراسة التظلم والمستندات المقدمة".

وكان الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إلغاء المباراة واعتبار الزمالك فائزا بها بسبب عدم وصول سيارة الإسعاف.