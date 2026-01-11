سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة

أشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى وجود حالة من الغموض حول الصفقة المنتظرة بانتقال حمزة عبد الكريم من النادي الأهلي إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة إن مستقبل حمزة يبدو أنه أصبح معقدا كلما مر الوقت دون إتمام انتقاله إلى برشلونة.

وأنه تم تحذير اللاعب من أنه يمر بإجراءات بيروقراطية أثناء استكمال أوراقه للسفر إلى إسبانيا.

وأن كل شيء في الصفقة بدا أنه يسير على المسار الصحيح، لكن الواقع مختلف تماما.

وذلك بسبب ظهور معلومات جديدة في الساعات الماضية حول مسألة تجديد تعاقد حمزة عبد الكريم مع الأهلي قبل الانتقال إلى برشلونة على سبيل الإعارة.

وهو ما يرفضه اللاعب ووالده في الوقت الحالي، وعلى الجانب الآخر يريد الأهلي المزيد من الضمانات في حالة لم ينتقل حمزة إلى برشلونة.

وذلك بسبب وجود سنة واحدة متبقية في عقد حمزة عبد الكريم مع الأهلي.

على الجانب الآخر لم يعلق برشلونة على كل ما يتعلق بحمزة عبد الكريم أو المفاوضات التي جرت في الأسابيع الماضية بين النادي الإسباني والأهلي.

وسبق وكشف FilGoal.com موافقة الأهلي على عرض برشلونة. (طالع التفاصيل).

وكشف FilGoal.com سبب تأخر انضمام حمزة عبد الكريم لـ برشلونة.

لم يرسل برشلونة العقود للأهلي حتى الآن لتوقيعها بسبب انشغالهم بترتيب أوضاعهم بشأن اللعب المالي النظيف.

واتفقت كل الأطراف على تمديد تعاقد حمزة مع الأهلي لمدة موسم عند إتمام الإعارة وليس قبلها.

وسيوقع حمزة على عقد التمديد مع الأهلي عند التوقيع لبرشلونة.

وشارك حمزة أمس كبديل في فوز الأهلي على فاركو بنتيجة 4-1 في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

حمزة الذي أتم في الأول من يناير الجاري عامه الـ18 ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين منذ فترة.

وذكرت جريدة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سابقا أن حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي أصبح على بعد خطوة من الانضمام إلى برشلونة.

وأضاف التقرير أن الشاب المصري سينضم إلى رديف برشلونة حتى يونيو المقبل، مع خيار شراء ارتفعت قيمته من 1.25 إلى 1.5 مليون يورو.

كما تتضمن الصفقة حوافز مرتبطة بمشاركته مع النادي الكتالوني تصل إلى 5 ملايين يورو، وهو رقم أعلى من الـ3 ملايين التي جرى التفاوض عليها في البداية.

فضلا عن رفع نسبة إعادة البيع مستقبلا من 10% إلى 15%.