خبر في الجول - المقاولون العرب يستعير حازم العسكري من زد
الأحد، 11 يناير 2026 - 18:22
كتب : عمرو نبيل
أتم المقاولون العرب اتفاقه على ضم حازم العسكري لاعب نادي زد.
حازم محمد
النادي : زد
وعلم FilGoal.com أن المقاولون العرب اتفق مع زد على استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.
العسكري خرج من صفوف ناشيئن زد وقضى الموسم الماضي معارا لحرس الحدود قبل العودة لصفوف الفريق خلال الموسم الحالي.
وشارك المهاجم صاحب الـ 22 عاما في 4 مباريات فقط منذ بداية الموسم بقميص زد ولم يسجل أو يصنع خلالهم.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة إنبي غدا الأحد في الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر.
ويحتل المقاولون المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الفريق المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.
