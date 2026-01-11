لويس إنريكي يكشف حقيقة رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

الأحد، 11 يناير 2026 - 18:01

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حقيقة رفضه تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي عقد المدرب الإسباني في 2027.

وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "رفض تجديد عقدي مع النادي؟ هذه مجرد شائعات تدور دائما حول باريس سان جيرمان، فهناك الكثير من الأخبار الكاذبة، يحاولون زعزعة استقرار اللاعبين والفريق، لكن هذا لم يحدث".

أخبار متعلقة:
سافونوف غاب شوفالييه موجود.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الفرنسي أمام مارسيليا للمرة الأولى منذ 47 عاما.. سان جيرمان يفوز على نادي باريس بهدفين كأس فرنسا - باريس سان جيرمان يختتم 2025 بأرقام قياسية ورباعية ضد فونتيني "لا أستطيع تفسير ذلك".. باريس سان جيرمان يعلن إصابة سافونوف بكسر في اليد

وأتم "من الطبيعي أن تكون هناك مفاوضات، لكنها تظل أمرا خاصا".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة غريمه نادي باريس في دربي المدينة خلال بطولة كأس فرنسا في دور الـ 32.

وواجه باريس سان جيرمان جاره في المدينة يوم 4 يناير الماضي.

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه نادي باريس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وللمرة الأولى تم إقامة دربي مدينة باريس بعد المباراة الأخيرة بينهما منذ 47 عاما.

ولعبت مباراتين ماضيتين من الدربي، وانتهى اللقائين بالتعادل 1-1 و2-2 بالترتيب في موسم 1978-1979.

لويس إنريكي باريس سان جيرمان نادي باريس كأس فرنسا
نرشح لكم
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. بداية المباراة التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يمنع الثاني هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد أليجري: مودريتش أخبرني بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة.. وعلينا العودة للفوز تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(0) نابولي.. بداية المباراة 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – منتخب مصر يتدرب في أجادير قبل السفر إلى طنجة لمواجهة السنغال 30 دقيقة | أمم إفريقيا
التشكيل – لاوتارو وتورام يقودان هجوم إنتر.. ونابولي بثلاثي دفاعي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - "هذا ليس فشلا".. رسالة رئيس الاتحاد الإيفواري بعد الخروج أمام مصر 45 دقيقة | أمم إفريقيا
غزل المحلة يضم هداف الدوري البوروندي 54 دقيقة | الدوري المصري
مباشر السوبر الإسباني - برشلونة (1)-(0) ريال مدريد.. كورتوا يمنع الثاني 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخالف والده وجده؟ تقرير: يوفنتوس يضع دانييل مالديني في قائمة أهدافه ساعة | الكرة الأوروبية
الصفقة الثالثة.. الاتحاد السكندري يستعير يسري وحيد من البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521046/لويس-إنريكي-يكشف-حقيقة-رفضه-تجديد-عقده-مع-باريس-سان-جيرمان