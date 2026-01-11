لويس إنريكي يكشف حقيقة رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان حقيقة رفضه تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي عقد المدرب الإسباني في 2027.

وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر صحفي: "رفض تجديد عقدي مع النادي؟ هذه مجرد شائعات تدور دائما حول باريس سان جيرمان، فهناك الكثير من الأخبار الكاذبة، يحاولون زعزعة استقرار اللاعبين والفريق، لكن هذا لم يحدث".

وأتم "من الطبيعي أن تكون هناك مفاوضات، لكنها تظل أمرا خاصا".

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة غريمه نادي باريس في دربي المدينة خلال بطولة كأس فرنسا في دور الـ 32.

وواجه باريس سان جيرمان جاره في المدينة يوم 4 يناير الماضي.

وفاز باريس سان جيرمان على منافسه نادي باريس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

وللمرة الأولى تم إقامة دربي مدينة باريس بعد المباراة الأخيرة بينهما منذ 47 عاما.

ولعبت مباراتين ماضيتين من الدربي، وانتهى اللقائين بالتعادل 1-1 و2-2 بالترتيب في موسم 1978-1979.