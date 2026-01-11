خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش

الأحد، 11 يناير 2026 - 17:22

كتب : عمرو نبيل

عمر طارق الوحش - المقاولون العرب

قدّم نادي دبا الحصن الإماراتي عرضا لـ المقاولون العرب لضم عمر الوحش في سوق الانتقالات الشتوية الجارية حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر اللاعب قرار النادي لحسم مصيره من خلال قرار محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.

ويلعب فريق دبا الحصن في الدرجة الأولى الإماراتية الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
اسكواش - أمينة عرفي وزكريا يتوجان بلقب ريتش فينوس المفتوحة الهلال يعلن ضم مدافع فيورنتينا أمم إفريقيا - المنظومة الدفاعية بالكامل.. سداسي المنتخب مهدد بالغياب عن الختام جيسوس يرفض رحيل بينتو إلى جنوى قبل لقاء الهلال

ويتصدر الفريق الترتيب بعد مرور 11 جولة برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن الفجيرة.

ويتأهل أول فريقان في الترتيب إلى الدوري الإماراتي الموسم المقبل.

وانضم الوحش في بداية الموسم لصفوف المقاولون العرب من الاتحاد السكندري.

وخاض الوحش صاحب الـ 30 عاما 15 مباراة هذا الموسم بقميص ذئاب الجبل في الدوري وكأس عاصمة مصر.

وبدأ الوحش مشواره في 2014 مع الإسماعيلي وأعير لمصر للمقاصة وعقب 9 مواسم انضم للاتحاد السكندري ومنه لذئاب الجبل.

عمر الوحش المقاولون العرب دبا الحصن
نرشح لكم
رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة خبر في الجول - المقاولون العرب يستعير حازم العسكري من زد خبر في الجول - الزمراوي يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع المصري خبر في الجول - البنود الشخصية تحول وجهة حواش من الاتحاد إلى المقاولون
أخر الأخبار
رابطة الأندية تؤجل 5 مباريات في الدوري المصري بعد تأهل منتخب مصر دقيقة | الدوري المصري
معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: مودريتش أخبرني بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة.. وعلينا العودة للفوز 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة 27 دقيقة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: بايرن ميونيخ هو نادي أحلام كارل 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521045/خبر-في-الجول-عرض-إماراتي-لـ-عمر-الوحش