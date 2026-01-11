خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش

قدّم نادي دبا الحصن الإماراتي عرضا لـ المقاولون العرب لضم عمر الوحش في سوق الانتقالات الشتوية الجارية حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر اللاعب قرار النادي لحسم مصيره من خلال قرار محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بالنادي.

ويلعب فريق دبا الحصن في الدرجة الأولى الإماراتية الموسم الحالي.

ويتصدر الفريق الترتيب بعد مرور 11 جولة برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن الفجيرة.

ويتأهل أول فريقان في الترتيب إلى الدوري الإماراتي الموسم المقبل.

وانضم الوحش في بداية الموسم لصفوف المقاولون العرب من الاتحاد السكندري.

وخاض الوحش صاحب الـ 30 عاما 15 مباراة هذا الموسم بقميص ذئاب الجبل في الدوري وكأس عاصمة مصر.

وبدأ الوحش مشواره في 2014 مع الإسماعيلي وأعير لمصر للمقاصة وعقب 9 مواسم انضم للاتحاد السكندري ومنه لذئاب الجبل.