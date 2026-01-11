اسكواش - أمينة عرفي وزكريا يتوجان بلقب ريتش فينوس المفتوحة

توج الثنائي أمينة عرفي ومحمد زكريا بلقب بطولة ريتش فينوس كراتشي المفتوحة المقامة في باكستان.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 243 ألف دولار أمريكي، بواقع 121,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتعتبر البطولة ضمن الفئة الذهبية من البطولات الدولية للموسم.

وتغلبت أمينة عرفي على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط دون مقابل.

واستغرقت المباراة 38 دقيقة وانتهت بنتائج أشواط (11-8، 11-2، 11-7).

أما على مستوى الرجال فتغلب محمد زكريا على زميله علي أبو العينين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

واستغرقت المباراة 100 دقيقة وانتهت بنتائج أشواط (9-11، 11-9، 12-14، 11-7، 11-7).

وتنطلق منافسات بطولة الأبطال إحدى البطولات الكبرى خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير الجاري.

وتعتبر بطولة الأبطال المقامة بنيويورك الأمريكية أولى البطولات الكبرى لعام 2026.