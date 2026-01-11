الهلال يعلن ضم مدافع فيورنتينا

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الأحد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري قادما من فيورنتينا الإيطالي.

ويرغب الهلال في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينضم بابلو ماري إلى الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء، وفقا لتقارير عديدة.

ولم يعلن الهلال قيمة الصفقة، لكن تقارير كشفت أنها تمت مقابل 2 مليون يورو.

وخضع ماري للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد مع الهلال.

صاحب الـ32 عامًا يلعب مع فيورنتينا منذ شهر يناير الماضي قادمًا من مونزا.

وشارك ماري في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص فيورنتينا.

وسبق لبابلو ماري اللعب بقميص أرسنال ومانشستر سيتي في وقت سابق.