الهلال يعلن ضم مدافع فيورنتينا

الأحد، 11 يناير 2026 - 17:01

كتب : FilGoal

بابلو ماري - مونزا

أعلن نادي الهلال السعودي يوم الأحد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري قادما من فيورنتينا الإيطالي.

ويرغب الهلال في تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وينضم بابلو ماري إلى الهلال على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء، وفقا لتقارير عديدة.

أخبار متعلقة:
جيسوس يرفض رحيل بينتو إلى جنوى قبل لقاء الهلال الرياضية: الهلال يحسم صفقة لاعب التعاون بـ 15 مليونا رومانو: الهلال يتوصل لاتفاق مع فيورنتينا لضم بابلو ماري النصر يستعيد نجمه قبل دربي الهلال

ولم يعلن الهلال قيمة الصفقة، لكن تقارير كشفت أنها تمت مقابل 2 مليون يورو.

وخضع ماري للفحوصات الطبية قبل توقيع العقد مع الهلال.

Image

صاحب الـ32 عامًا يلعب مع فيورنتينا منذ شهر يناير الماضي قادمًا من مونزا.

وشارك ماري في 16 مباراة منذ بداية الموسم الحالي بقميص فيورنتينا.

وسبق لبابلو ماري اللعب بقميص أرسنال ومانشستر سيتي في وقت سابق.

بابلو ماري فيورنتينا الهلال
نرشح لكم
سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة خبر في الجول - المقاولون العرب يستعير حازم العسكري من زد خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش جيسوس يرفض رحيل بينتو إلى جنوى قبل لقاء الهلال خبر في الجول - الزمراوي يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع المصري خبر في الجول - البنود الشخصية تحول وجهة حواش من الاتحاد إلى المقاولون الرياضية: ثنائي الدوري السعودي يتنافس لضم علي علوان الرياضية: الهلال يحسم صفقة لاعب التعاون بـ 15 مليونا
أخر الأخبار
معتمد جمال: نعمل على تجهيز اللاعبين قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية 11 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - عودة لامين.. وليفاندوفسكي أساسي ضد ريال مدريد 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
أليجري: مودريتش أخبرني بأنه لم يتعرض لرقابة لصيقة.. وعلينا العودة للفوز 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل ريال مدريد - مبابي بديل.. وعودة هاوسن لمواجهة برشلونة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العاصمة – موعد مباراة المصري ضد الزمالك والقناة الناقلة 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس الاتحاد الإنجليزي – هاتريك مارتينيلي يقود أرسنال لتخطي بورتمسوث 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
وكيله: بايرن ميونيخ هو نادي أحلام كارل 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان يواصل إهدار النقاط بتعادل متأخر مع فيورنتينا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521043/الهلال-يعلن-ضم-مدافع-فيورنتينا