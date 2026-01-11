انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(1) زد

الأحد، 11 يناير 2026 - 17:00

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك ضد بلدية المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويحتل زد المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

فيما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

------------------------

انتهت

ق 53: تسديدة قوية من اللمسة الأولى عن طريق الدباغ لكن علت المرمى.

ق 47: تسديدة خطيرة من ناصر منسي علت المرمى قليلا.

ق 45: دخول شيكو بانزا وعدي الدباغ بدلا من آدم كايد وأحمد شريف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 29: جووول أحمد خالد "كباكا" بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 27: تسديدة خطيرة من أحمد شريف لكن مرت بجوار المرمى قليلا.

ق 15: المهدي سليمان يتصدى لتسديدة قوية بقبضة يده

بداية اللقاء

الزمالك زد كأس عاصمة مصر
