انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(1) زد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويحتل زد المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.

فيما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

انتهت

ق 53: تسديدة قوية من اللمسة الأولى عن طريق الدباغ لكن علت المرمى.

ق 47: تسديدة خطيرة من ناصر منسي علت المرمى قليلا.

ق 45: دخول شيكو بانزا وعدي الدباغ بدلا من آدم كايد وأحمد شريف.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 29: جووول أحمد خالد "كباكا" بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 27: تسديدة خطيرة من أحمد شريف لكن مرت بجوار المرمى قليلا.

ق 15: المهدي سليمان يتصدى لتسديدة قوية بقبضة يده

بداية اللقاء