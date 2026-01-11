انتهت كأس عاصمة مصر - الزمالك (0)-(1) زد
الأحد، 11 يناير 2026 - 17:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.
ويحتل زد المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات.
فيما يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.
------------------------
انتهت
ق 53: تسديدة قوية من اللمسة الأولى عن طريق الدباغ لكن علت المرمى.
ق 47: تسديدة خطيرة من ناصر منسي علت المرمى قليلا.
ق 45: دخول شيكو بانزا وعدي الدباغ بدلا من آدم كايد وأحمد شريف.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 29: جووول أحمد خالد "كباكا" بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
ق 27: تسديدة خطيرة من أحمد شريف لكن مرت بجوار المرمى قليلا.
ق 15: المهدي سليمان يتصدى لتسديدة قوية بقبضة يده
بداية اللقاء
