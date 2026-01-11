أمم إفريقيا - المنظومة الدفاعية بالكامل.. سداسي المنتخب مهدد بالغياب عن الختام

الأحد، 11 يناير 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد كوت ديفوار

رامي ربيعة

النادي : العين

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

يدخل منتخب مصر مواجهة السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا والمنظومة الدفاعية بالكامل مهددة بخطر الإيقاف في المباراة التالية.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي البطولة.

وحال تأهل الفراعنة إلى النهائي يلعبون ضد الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا مساء الأحد 18 يناير الجاري، أما في حالة الخسارة فيتجه منتخب مصر للعب لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت.

وتحصل الثنائي محمد الشناوي وحسام عبد المجيد على البطاقة الصفراء خلال مواجهة كوت ديفوار.

لترتفع حصيلة اللاعبين المهددين بالإيقاف إلى ستة لاعبين وهم:

محمد الشناوي

حسام عبد المجيد

رامي ربيعة

أحمد فتوح

مروان عطية

حمدي فتحي

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي مواجهة مكررة لنهائي أقيم بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح على الترتيب.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

