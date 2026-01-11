التشكيل - بيزيرا يقود الزمالك وبانزا على الدكة.. وثلاثي في هجوم زد

أعلن معتمد جمال تشكيل الزمالك لمواجهة زد في الجولة السادسة من كأس عاصمة مصر.

ويلتقي الفريقان في استاد السلام في الساعة الخامسة مساءً.

ويقود معتمد الأبيض بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وعاد الزمالك للعب بالتشكيل الأساسي بعدما خاض مواجهة المقاولون العرب باللاعبين الشباب بقيادة تامر عبد الحميد.

وجاء تشكيل الأبيض

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – السيد أسامة – عمر جابر

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" - سيف جعفر – آدم كايد

خط الهجوم: أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد -حمد مجدي - علي عبد المجيد - محمد إبراهيم - محمود عصام الحصري - محمد حمد - عمار ياسر - شيكو بانزا - عدي الدباغ.

فيما جاء تشكيل زد

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: سامح إبراهيم - أحمد فتحي –– محمد ربيعة – أحمد طارق

الوسط: أحمد الصغيري – معط ماجاسا – أحمد خالد "كاباكا"

الهجوم: مصطفى سعد - رأفت خليل – أحمد عادل

ويجلس على الدكة كل من: محمد سيد "مزيكا" -يوسف أسامة نبيه – عمر كيتا – عمار حمدي – بيتر موتوموسي – علي جمال – عبد الله بستنجي – كريم جمعة – مازن ياسر.