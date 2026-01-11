جيسوس يرفض رحيل بينتو إلى جنوى قبل لقاء الهلال

طلب البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الإبقاء على البرازيلي بينتو ماثيوس حارس المرمى، حتى نهاية مواجهة الدربي أمام الهلال

ويصطدم النصر بالهلال يوم الاثنين، في قمة الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن جيسوس أبلغ إدارة النادي بعدم السماح للحارس بالانتقال إلا بعد نهاية مواجهة الأزرق.

على أن يتم إنهاء كافة أوراق إعارته إلى جنوى الإيطالي خلال الثلاثة أيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن بينتو وافق على العرض المقدم له من جنوى معارًا حتى نهاية الموسم مع أفضلية الشراء، على الرغم من عرض وست هام يونايتد الإنجليزي الأعلى.

ولعب بينتو الذي يرتبط مع الأصفر العاصمي حتى 2028، مباراة واحدة فقط في الدوري السعودي، كانت أمام اتحاد جدة وانتهت بفوز فريقه 2ـ0.

إجمالًا، شارك الحارس البرازيلي في 10 مباريات منذ انطلاق الموسم الجاري، موزعة على 5 في دوري أبطال آسيا 2، ومباراتان في كأس السوبر السعودي، ومباراتان في كأس الملك، ومباراة واحدة في الدوري السعودي.