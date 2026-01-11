خبر في الجول - الزمراوي يصل إلى القاهرة تمهيدا للتعاقد مع المصري

الأحد، 11 يناير 2026 - 15:31

كتب : عمرو نبيل

أسامة الزمراوي - الوداد ضد مانشستر سيتي

وصل أسامة الزمراوي جناح فريق الوداد المغربي إلى القاهرة تمهيدا لإتمام الانتقال إلى النادي المصري.

وأتم النادي المصري اتفاقه مع الوداد بشأن استعارة أسامة الزمراوي لاعب الفريق المغربي.

وعلم FilGoal.com أن أسامة الزمراوي جناح الوداد قد وصل إلى القاهرة تمهيدا لإجراء الكشف الطبي وتوقيع عقود إعارته مع النادي المصري.

ويلعب الزمراوي في صفوف الوداد منذ يناير 2024 قادما من شباب المحمدية.

ويبلغ الزمراوي من العمر 23 عاما، ويجيد اللعب في وسط الملعب.

وشارك الزمراوي مع الوداد في 41 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

وبدأ الزمراوي مسيرته مع فريق الشباب بنادي الرجاء المغربي ومنه إلى الفئة السنية ذاتها بالوحدة الإماراتي.

وعاد الزمراوي للدوري المغربي من بوابة شباب المحمدية في صيف 2020، ثم انتقل للوداد في يناير 2024.

