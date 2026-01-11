منتخب الجزائر يرغب في ضم شقيق مبابي

الأحد، 11 يناير 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

الجزائر

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرغب بقوة في ضم إيثان مبابي شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف منتخب الجزائر.

وأوضح مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن ما تناولته صحيفة لوباريزيان حول تواصلهم مع إيثان مبابي فيه شيء من الحقيقة.

لكنه نفى في المقابل الوصول إلى أي نتيجة حتى الآن، متمنيًا أن تتوج هذه الاتصالات باتفاق.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - بابي فال لـ في الجول: مباراة مصر والسنغال ستكون تكتيكية جدا.. ويجب مراقبة مرموش أمم إفريقيا - محرز: التحكيم ليس سبب خسارتنا من نيجيريا أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري أمم إفريقيا - الشربيني: نغادر إلى طنجة الإثنين.. وحسام حسن نجح في احتواء اللاعبين

وكشفت لو باريزيان عن تواصل الاتحاد الجزائري مع إيثان، ووالدته الجزائرية فايزة العماري.

ويرتبط لاعب خط وسط فريق ليل الفرنسي البالغ 19 عامًا بعلاقات قوية بزميليه الجزائريين في الفريق، نبيل بن طالب، وعيسى ماندي، ويتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية باهتمام.

Image

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن شقيق نجم ريال مدريد، الذي يحمل 3 جنسيات، فرنسية وجزائرية من والدته، وكاميرونية من والده ويلفريد مبابي، لم يحسم بعد اختياره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله.

يُذكر أن كيليان مبابي، حضر مباراة للمنتخب المغربي، وأخرى للمنتخب الكاميروني في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، وغاب عن مباريات المنتخب الجزائري.

إيثان مبابي الجزائر ليل كيليان مبابي
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المنظومة الدفاعية بالكامل.. سداسي المنتخب مهدد بالغياب عن الختام أمم إفريقيا - بابي فال لـ في الجول: مباراة مصر والسنغال ستكون تكتيكية جدا.. ويجب مراقبة مرموش أمم إفريقيا - محرز: التحكيم ليس سبب خسارتنا من نيجيريا أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري أمم إفريقيا - الشربيني: نغادر إلى طنجة الإثنين.. وحسام حسن نجح في احتواء اللاعبين أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر التاريخ أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: الانتصار على كوت ديفوار له طعم مختلف.. ونعمل بضمير من أجل مصر
أخر الأخبار
فحوصات طبية لـ الخطيب في باريس 21 دقيقة | الكرة المصرية
سلة - مدرب بتروجت: تقدمنا بتظلم ضد قرار إلغاء مباراتنا ضد الزمالك واعتبارنا مهزومين 25 دقيقة | كرة سلة
سبورت: غموض حول صفقة انتقال حمزة عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - المقاولون العرب يستعير حازم العسكري من زد 41 دقيقة | الدوري المصري
لويس إنريكي يكشف حقيقة رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - عرض إماراتي لـ عمر الوحش ساعة | الدوري المصري
اسكواش - أمينة عرفي وزكريا يتوجان بلقب ريتش فينوس المفتوحة ساعة | رياضات أخرى
الهلال يعلن ضم مدافع فيورنتينا 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521037/منتخب-الجزائر-يرغب-في-ضم-شقيق-مبابي