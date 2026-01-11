منتخب الجزائر يرغب في ضم شقيق مبابي

يبدو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم يرغب بقوة في ضم إيثان مبابي شقيق النجم الفرنسي كيليان مبابي لصفوف منتخب الجزائر.

وأوضح مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية أن ما تناولته صحيفة لوباريزيان حول تواصلهم مع إيثان مبابي فيه شيء من الحقيقة.

لكنه نفى في المقابل الوصول إلى أي نتيجة حتى الآن، متمنيًا أن تتوج هذه الاتصالات باتفاق.

وكشفت لو باريزيان عن تواصل الاتحاد الجزائري مع إيثان، ووالدته الجزائرية فايزة العماري.

ويرتبط لاعب خط وسط فريق ليل الفرنسي البالغ 19 عامًا بعلاقات قوية بزميليه الجزائريين في الفريق، نبيل بن طالب، وعيسى ماندي، ويتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية باهتمام.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن شقيق نجم ريال مدريد، الذي يحمل 3 جنسيات، فرنسية وجزائرية من والدته، وكاميرونية من والده ويلفريد مبابي، لم يحسم بعد اختياره النهائي بشأن المنتخب الذي سيمثله.

يُذكر أن كيليان مبابي، حضر مباراة للمنتخب المغربي، وأخرى للمنتخب الكاميروني في كأس أمم إفريقيا الجارية حاليًا في المغرب، وغاب عن مباريات المنتخب الجزائري.