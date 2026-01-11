أمم إفريقيا - بابي فال لـ في الجول: مباراة مصر والسنغال ستكون تكتيكية جدا.. ويجب مراقبة مرموش

الأحد، 11 يناير 2026 - 15:06

كتب : عبد الرحمن شريف

بابي فال - السنغال

أعرب بابي فال لاعب منتخب السنغال السابق أن مواجهة مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2025 ستكون معقدة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

وقال فال لـ FilGoal.com: "ستكون مواجهة جميلة بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا، وسيكون العامل الذهني حاضرا بقوة، خاصة أن الجاهزية البدنية بدأت تتأثر، وستكون مباراة تكتيكية جدا، خصوصا على مستوى إدارة اللقاء".

وأكمل "كل مباراة تختلف حسب السياق، وستكون دون شك مباراة يتفوق فيها الالتزام والعزيمة والرغبة في الفوز، ولا يشترط أن يفوز بها الأفضل دائما بل من يستغل الفرص".

وواصل "النهائي لا يُلعب فقط، بل يفوز به في النهائي، لكل منتخب فرصته، لكن نصف النهائي بين المغرب ونيجيريا أيضا لن يكون سهلا".

وأردف "أعلم أن المباراة ستكون تكتيكية جدا، مصر ضد كوت ديفوار كانت تكتيكية للغاية، مع ضغط مستمر على حامل الكرة، وفرض ثلاثي الدفاع بشكل جيد، وعمل ممتاز على التوقع واعتراض الكرة في الوسط للانطلاق بسرعة للأمام، واستغلال سرعة ودهاء مرموش فحركة واحدة منه تكفي، ويجب مراقبته كمن يراقب الحليب على النار، إمام عاشور أيضا لاعب مهم جدا ويجب الحذر منه".

وأتم عن لحظته المميزة مع السنغال قال: "بطولة أمم إفريقيا لنا في مصر عام 1986، الفوز على المنتخب المصري في مباراة الافتتاح، يظل ذكرى لا تنسى أمام أكثر من 100,000 مشجع، ومع حضور الرئيس السابق حسني مبارك، ذكريات عظيمة حقا".

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال

16 مباراة

8 فوز مصر

3 تعادل

5 فوز السنغال

13 هدفا لمصر

9 أهداف للسنغال

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

5 مباريات

2 فوز مصر

1 تعادل

2 فوز السنغال

بابي فال السنغال أمم إفريقيا
