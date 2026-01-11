أمم إفريقيا - محرز: التحكيم ليس سبب خسارتنا من نيجيريا

رياض محرز النادي : الأهلي الجزائر

يرى رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن التحكيم لم يكن السبب الرئيسي في خسارة فريقه أمام نيجيريا ووداع أمم إفريقيا.

وتوقف مشوار الجزائر أمام نيجيريا في ربع النهائي بالخسارة بنتيجة 2-0.

وقال رياض محرز في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الحكم لم يكن ممتازا لكنه ليس سبب خسارتنا أمام نيجيريا".

وأوضح "الكل شاهد ما حدث فقد كان يشهر لنا البطاقات الصفراء بسهولة عكس ما كان يفعل معهم".

وتابع محرز "هذه هي كرة القدم ويتم حسم المباريات بتفاصيل صغيرة ونجح منتخب نيجيريا في ذلك".

وشدد قائد منتخب الجزائر "منتخب نيجيريا كان أفضل منا وربما لأنهم يمتلكون جيلا رائعا في الوقت الحالي وربما افتقدنا للتوازن، والآن علينا مواصل العمل للتطور إلى الأمام".

واختتم محرز تصريحاته "كنا نتمنى الوصول للمربع الذهبي وبذلنا كل ما في وسعنا لكن كانت هذه هي النتيجة في النهاية".

وسجل فيكتور أوسيمين وأكور آدمز ثنائية السوبر إيجلز.

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.