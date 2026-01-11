أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري

الأحد، 11 يناير 2026 - 13:30

كتب : محمد سمير

حسام حسن - محمد صلاح - منتخب مصر

تخطى محمد صلاح الثنائي أحمد فتحي وعبد الظاهر السقا في عدد المباريات التي خاضها ببطولة أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ربع نهائي البطولة.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 23 مباراة في بطولة أمم إفريقيا لينفرد بالمركز الرابع للاعبين الأكثر تمثيلا للفراعنة في البطولة.

أما محمود تريزيجيه فواصل زحفه نحو الاقتراب أكثر من عصام الحضري صاحب المركز الثاني.

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 25 مباراة وبفارق 3 مباريات عن الحضري، وإذا شارك تريزيجيه في المباراتين المقبلتين ستفصله مباراة واحدة عن رقم حارس المرمى التاريخي لمنتخب الفراعنة.

أما أحمد حسن فينفرد بصدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تمثيلا لمصر في البطولة بـ 32 مباراة.

وجاءت أرقام اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات أمم إفريقيا بقميص مصر كالآتي:

أحمد حسن - 32 مباراة

عصام الحضري - 28 مباراة

محمود تريزيجيه - 25 مباراة

محمد صلاح - 23 مباراة

أحمد فتحي - 22 مباراة

عبد الظاهر السقا - 22 مباراة

حسام حسن - 21 مباراة

ويعد الغاني أندري أيو الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ البطولة برصيد 36 مباراة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي مواجهة مكررة لنهائي أقيم بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح على الترتيب.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

منتخب مصر محمد صلاح تريزيجيه
