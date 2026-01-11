أمم إفريقيا - الشربيني: نغادر إلى طنجة الإثنين.. وحسام حسن نجح في احتواء اللاعبين

كشف حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب عن موعد مغادرة الفريق لمدية أجادير.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

واختتم منتخب مصر مشواره في أجادير ليتجه إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال في نصف النهائي.

وقال حمادة الشربيني عبر أون سبورت: "نهدي الفوز لمحمد حمدي وإن شاء الله يعود أفضل من الأول، وكنت أعاني من توتر كبير في الوقت بدل من الضائع خوفا من ضياع الفوز المستحق لكن حسمنا التأهل".

وكشف الشربيني "حسام حسن نجح في احتواء جميع لاعبي المنتخب سواء من يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع "البعض من خارج المنتخب يتحدث عن مكافآت استثنائية للاعبين، والحقيقة أن اللاعبين لم يتحدثوا معنا في مكافآت نهائيا وتركيزهم فقط على استكمال مشوارهم في البطولة".

وأضاف "نغادر إلى طنجة غدا الإثنين للاستعدادا لخوض مواجهة السنغال ونتمنى أن نتجه إلى الرباط بعدها للعب المباراة النهائية".

واختتم الشربيني تصريحاته "نتمنى دعم الجماهير من الملعب بالتأكيد لكن علينا الأول التأكد من سلامة إجراءات الوصول ودخول الملعب وربما الجلوس معنا إذا وصلنا النهائي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.