أمم إفريقيا - الشربيني: نغادر إلى طنجة الإثنين.. وحسام حسن نجح في احتواء اللاعبين

الأحد، 11 يناير 2026 - 13:04

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - كوت ديفوار

كشف حمادة الشربيني رئيس بعثة منتخب مصر في المغرب عن موعد مغادرة الفريق لمدية أجادير.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين أمم إفريقيا - منتخب مصر: حمدي يطير إلى ألمانيا.. وهذا موعد إجراء العملية الجراحية أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: الانتصار على كوت ديفوار له طعم مختلف.. ونعمل بضمير من أجل مصر أمم إفريقيا - كيسي: منتخب مصر ترك لنا الكرة ونجحت خطتهم في الهجمات المرتدة

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

واختتم منتخب مصر مشواره في أجادير ليتجه إلى مدينة طنجة استعدادا لمواجهة السنغال في نصف النهائي.

وقال حمادة الشربيني عبر أون سبورت: "نهدي الفوز لمحمد حمدي وإن شاء الله يعود أفضل من الأول، وكنت أعاني من توتر كبير في الوقت بدل من الضائع خوفا من ضياع الفوز المستحق لكن حسمنا التأهل".

وكشف الشربيني "حسام حسن نجح في احتواء جميع لاعبي المنتخب سواء من يشارك أو يجلس على مقاعد البدلاء".

وتابع "البعض من خارج المنتخب يتحدث عن مكافآت استثنائية للاعبين، والحقيقة أن اللاعبين لم يتحدثوا معنا في مكافآت نهائيا وتركيزهم فقط على استكمال مشوارهم في البطولة".

وأضاف "نغادر إلى طنجة غدا الإثنين للاستعدادا لخوض مواجهة السنغال ونتمنى أن نتجه إلى الرباط بعدها للعب المباراة النهائية".

واختتم الشربيني تصريحاته "نتمنى دعم الجماهير من الملعب بالتأكيد لكن علينا الأول التأكد من سلامة إجراءات الوصول ودخول الملعب وربما الجلوس معنا إذا وصلنا النهائي، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد شيء رسمي".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

أمم إفريقيا حمادة الشربيني مصر طنجة
نرشح لكم
أمم إفريقيا - محرز: التحكيم ليس سبب خسارتنا من نيجيريا أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر التاريخ أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: الانتصار على كوت ديفوار له طعم مختلف.. ونعمل بضمير من أجل مصر أمم إفريقيا - "ستصل إلى 9".. المباريات التي غاب ويغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي أمم إفريقيا - "ستصل إلى 8".. المباريات التي غاب ويغيب عنها صلاح في ليفربول أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يتخطى المليون متفرج.. ويحطم الرقم القياسي قريبا
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - محرز: التحكيم ليس سبب خسارتنا من نيجيريا 27 دقيقة | أمم إفريقيا
بعد الانضمام للوداد.. صلاح الدين مصدق يودع الزمالك وجماهيره برسالة مؤثرة 41 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - صلاح يتخطى ثنائي الجيل الذهبي.. وتريزيجيه يقترب من الحضري 45 دقيقة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - الشربيني: نغادر إلى طنجة الإثنين.. وحسام حسن نجح في احتواء اللاعبين ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر التاريخ ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - منتخب مصر: حمدي يطير إلى ألمانيا.. وهذا موعد إجراء العملية الجراحية 2 ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: الانتصار على كوت ديفوار له طعم مختلف.. ونعمل بضمير من أجل مصر 2 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521030/أمم-إفريقيا-الشربيني-نغادر-إلى-طنجة-الإثنين-وحسام-حسن-نجح-في-احتواء-اللاعبين