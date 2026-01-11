أمم إفريقيا - نسخة 2025 الأقوى تهديفيا عبر التاريخ

عادلت نسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا الرقم القياسي للنسخة الأكثر تهديفيا، وهي نسخة 2023.

فقد وصل عدد الأهداف البطولة الحالية إلى 119 هدفا، وهو الرقم القياسي المسجل في البطولة الماضية.

وتأكد تحطيم هذه النسخة للرقم القياسي والانفراد به مع تبقي 4 مباريات.

وتتبقى 4 مباريات قبل نهاية البطولة، بواقع 2 في نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وجاءت مباريات نصف النهائي بالكامل كالآتي:

الأربعاء 14 يناير

مصر × السنغال - 7 مساء - استاد طنجة الكبير

المغرب × نيجيريا - 10 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تخطى منتخب السنغال نظيره مالي بهدف دون مقابل.

أما منتخب المغرب فنجح في إقصاء الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وأخيرا تغلبت نيجيريا على الجزائر بنفس النتيجة.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا المغرب مصر نيجيريا السنغال
