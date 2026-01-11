أمم إفريقيا - منتخب مصر: حمدي يطير إلى ألمانيا.. وهذا موعد إجراء العملية الجراحية

محمد حمدي النادي : بيراميدز مصر

يطير محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر إلى ألمانيا مساء اليوم الأحد استعدادا لإجراء عملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

رفض محمد حمدي السفر إلى ألمانيا قبل مواجهة كوت ديفوار في الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب في تصريحات نقلها اتحاد الكرة: "محمد حمدي يغادر المغرب في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر وذلك بعد إنهاء اتحاد الكرة إجراءات سفر اللاعب إلى ألمانيا".

وكشف إبراهيم حسن "يخضع محمد حمدي لعملية جراحية بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة يوم 15 يناير الجاري بعد التنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر مع نظيره في بيراميدز".

وتعرض حمدي لقطع في الرباط الصليبي أمام بنين في ثمن النهائي.

وقرر حمدي البقاء في أجادير لدعم زملائه في مباراة كوت ديفوار قبل السفر إلى ألمانيا.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.