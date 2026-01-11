أمم إفريقيا - منتخب مصر يضمن الحصول على 2.5 مليون دولار.. ويستهدف الـ7 ملايين

ضمن منتخب مصر الحصول على 2.5 مليون دولار على أقل تقدير بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير.

وصعد المنتخب المصري لنصف النهائي بعد التغلب على كوت ديفوار حامل اللقب بنتيجة 3-2 في ربع النهائي.

ليضرب موعدا مع السنغال في نصف النهائي يوم الأربعاء.

ويأمل الفراعنة في عبور عقبة السنغال ومواجهة الفائز من لقاء المغرب ونيجيريا في النهائي الأحد المقبل.

يذكر أن الجوائز المالية لبطولة أمم إفريقيا ارتفعت بقيمة مالية تصل إلى 32 مليون دولار أمريكي.

وجاء توزيع الجوائز المالية في البطولة كالآتي:

المركز الرابع في دور المجموعات (6 منتخبات) = 500 ألف دولار لكل منهم.

الثنائي غير المتأهل من أصحاب المركز الثالث (2) = 700 ألف دولار.

الخاسرون في ثمن النهائي (8 منتخبات) = 800 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في ربع النهائي (4 منتخبات) = مليون و300 ألف دولار لكل منهم.

الخاسرون في نصف النهائي (منتخبان) = 2 مليون و500 ألف دولار لكل منهما.

الوصيف (منتخب واحد) = 4 مليون دولار.

البطل (منتخب واحد) = 7 مليون دولار.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي:

الأربعاء 14 يناير

مصر × السنغال - 7 مساء - استاد طنجة الكبير

المغرب × نيجيريا - 10 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تخطى منتخب السنغال نظيره مالي بهدف دون مقابل.

أما منتخب المغرب فنجح في إقصاء الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وأخيرا تغلبت نيجيريا على الجزائر بنفس النتيجة.