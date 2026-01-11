أمم إفريقيا - إبراهيم حسن: الانتصار على كوت ديفوار له طعم مختلف.. ونعمل بضمير من أجل مصر

أعرب إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سعادته البالغة عقب حسم التأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور ربع النهائي.

وقال إبراهيم حسن عبر أون سبورت عن احتفالخ بهذه الطريقة لأول مرة: "لا أعلم كانت مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة لنا وانتصار له طعم مختلف وله فرحة خاصة، نجحنا في إقصاء كوت ديفوار بطل النسخة الأخيرة ووصلنا للمربع الذهبي".

وشدد "ذلك رغم تهويل البعض بقوة المنتخب الإيفواري، بالتأكيد هم منتخب قوي جدا لكن كانت لدينا ثقة كبيرة في الله".

وتابع "نحن منتخب مصر، ولاعبو منتخب مصر يمتازون بـ (الجدعنة) وعملنا بقلوبنا والحمد لله وفقنا في التأهل".

وكشف إبراهيم حسن "لا توجد مباراة سهلة ونعلم أن القادم صعب، لكن طالما نعمل بضمير ولدينا الكثير لتقديمه من أجل بلادنا ولاعبون يمتازون بروح مرتفعة ومدير فني مثل حسام حسن يبتكر ويعمل ويخطط، وقبل كل ذلك توفيق الله فهو رقم 1".

واختتم إبراهيم حسن تصريحاته "الأهم الأن تهنئة شعب مصر، مبروك لمصر وكل من يحب مصر بحق".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.