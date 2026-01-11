أمم إفريقيا - "ستصل إلى 9".. المباريات التي غاب ويغيب عنها مرموش مع مانشستر سيتي

الأحد، 11 يناير 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مصر - كوت ديفوار

يبدو أن عمر مرموش نجم منتخب مصر كان يثق في أنه سيغيب عن فريقه مانشستر سيتي كثيرا ولن يعود سريعا.

إذ يواصل الفراعنة رحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسخة 2025 بالمغرب، بعد الوصول لنصف النهائي.

بذلك تأكد غياب مرموش عن 9 مباريات لليفربول بعد وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وجاءت غيابات مرموش عن ليفربول خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

17 ديسمبر - مانشستر سيتي × برينتفورد - كأس الرابطة الإنجليزية

20 ديسمبر - مانشستر سيتي × وست هام - الدوري الإنجليزي

27 ديسمبر - نوتنجهام × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

*ثمن وربع النهائي*

1 يناير - سندرلاند × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

4 يناير - مانشستر سيتي × تشيلسي - الدوري الإنجليزي

7 يناير - مانشستر سيتي × برايتون - الدوري الإنجليزي

10 يناير - مانشستر سيتي × إكسيتير - كأس الاتحاد الإنجليزي

*الوصول للمربع الذهبي*

17 يناير - مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - الدوري الإنجليزي

20 يناير - بودو جليمت × مانشستر سيتي - دوري أبطال أوروبا

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الأربعاء في نصف النهائي.

وفي حالة الفوز سيلعب الفراعنة المباراة النهائية يوم الأحد.

أما في حالة الخسارة سيلعب مباراة المركز الثالث يوم السبت.

