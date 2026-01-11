أمم إفريقيا - "ستصل إلى 8".. المباريات التي غاب ويغيب عنها صلاح في ليفربول

الأحد، 11 يناير 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في كوت ديفوار

يبدو أن محمد صلاح قائد منتخب مصر كان يثق في أنه سيغيب عن فريقه ليفربول كثيرا ولن يعود سريعا.

إذ يواصل الفراعنة رحلة البحث عن اللقب الثامن في كأس أمم إفريقيا، في نسخة 2025 بالمغرب، بعد الوصول لنصف النهائي.

بذلك تأكد غياب صلاح عن 8 مباريات لليفربول بعد وصول منتخب مصر إلى المربع الذهبي.

ويستضيف المغرب بطولة أمم إفريقيا 2025 في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

وجاءت غيابات صلاح عن ليفربول خلال أمم إفريقيا كالآتي:

*وقت دور المجموعات*

توتنام (الدوري الإنجليزي) 20 ديسمبر

ولفرهامبتون (الدوري الإنجليزي) 27 ديسمبر

*ثمن وربع النهائي*

ليدز يونايتد (الدوري الإنجليزي) 1 يناير

فولام (الدوري الإنجليزي) 4 يناير

أرسنال (الدوري الإنجليزي) 8 يناير

*الوصول للمربع الذهبي*

بارنسلي (كأس الاتحاد الإنجليزي) 13 يناير

بيرنلي (الدوري الإنجليزي) 17 يناير

وربما يغيب صلاح عن لقاء أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا بعد 3 أيام من نهائي كأس الأمم الإفريقية، بافتراض وصول مصر للنهائي وحصوله على راحة.

ويلعب منتخب مصر ضد السنغال مساء الأربعاء في نصف النهائي.

وفي حالة الفوز سيلعب الفراعنة المباراة النهائية يوم الأحد.

أما في حالة الخسارة سيلعب مباراة المركز الثالث يوم السبت.

