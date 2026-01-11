أمم إفريقيا - الحضور الجماهيري يتخطى المليون متفرج.. ويحطم الرقم القياسي قريبا

تخطى عدد الحضور الجماهيري في كأس أمم إفريقيا المليون متفرج.

وستصبح البطولة هي الأقوى من ناحية الحضور الجماهيري في تاريخ بطولات أمم إفريقيا بلا شك.

إذ حضر حتى الآن مليون و43 ألف و700 مشجع للمباريات، قبل 4 مباريات من ختام المسابقة.

ويلزم حضور 56300 مشجع لتجاوز الرقم القياسي المسجل في بطولة أمم إفريقيا السابقة، وهو ما سيحدث على الأقل في مباراة المغرب ونيجيريا في نصف النهائي.

ولذلك ستسجل البطولة رقما قياسيا من حيث المتابعة الجماهيرية لتتجاوز الرقم القياسي المسجل في نسخة كوت ديفوار، مليون و100 ألف متفرج.

يستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر الماضي إلى 18 يناير الجاري.

وتتبقى 4 مباريات قبل نهاية البطولة، بواقع 2 في نصف النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية.

وجاءت مباريات نصف النهائي بالكامل كالآتي:

الأربعاء 14 يناير

مصر × السنغال - 7 مساء - استاد طنجة الكبير

المغرب × نيجيريا - 10 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تخطى منتخب السنغال نظيره مالي بهدف دون مقابل.

أما منتخب المغرب فنجح في إقصاء الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وأخيرا تغلبت نيجيريا على الجزائر بنفس النتيجة.