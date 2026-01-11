أمم إفريقيا - مواعيد نصف النهائي بالكامل.. والملاعب والقنوات الناقلة

اختتمت منافسات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة بالمغرب عقب حسم منتخب مصر تأهله.

ويتواجد ثنائي عربي وهو مصر والمغرب في نصف النهائي.

وتقام مباراتا المربع الذهبي يوم الأربعاء 14 يناير الجاري.

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال في نصف النهائي بحثا عن التواجد في النهائي للمرة الـ 11 تاريخيا.

وينتقل منتخب مصر إلى طنجة بعد نهاية رحلته في أجادير.

وجاءت مباريات نصف النهائي بالكامل كالآتي:

الأربعاء 14 يناير

مصر × السنغال - 7 مساء - استاد طنجة الكبير

المغرب × نيجيريا - 10 مساء - استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط

وتذاع المباراتان عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

وكان منتخب مصر قد أقصى كوت ديفوار حامل اللقب بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تخطى منتخب السنغال نظيره مالي بهدف دون مقابل.

أما منتخب المغرب فنجح في إقصاء الكاميرون بهدفين دون مقابل.

وأخيرا تغلبت نيجيريا على الجزائر بنفس النتيجة.