الرياضية: ثنائي الدوري السعودي يتنافس لضم علي علوان

تقدم ناديان سعوديان بعرضين رسميين إلى الكرامة العراقي من أجل ضم المهاجم الأردني علي علوان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان علي علوان قد تألق رفقة منتخب الأردن في كأس العرب الأخيرة والتي أقيمت بدولة قطر، وحصد فيها منتخب الأردن المركز الثاني.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تقدم ضمك والرياض بعرضين رسميين من أجل ضم علي علوان في يناير الجاري.

وأشار التقرير إلى أن إدارة الكرامة العراقي تدرس العرضين في الوقت الحالي للمفاضلة بينهما.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل ستة أهداف من ست مباريات خاضهم.

وشارك علوان في 8 مباريات بالدوري العراقي هذا الموسم ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدف وحيد.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي.