الرياضية: الهلال يحسم صفقة لاعب التعاون بـ 15 مليونا

أتم نادي الهلال السعودي صفقة ضم سلطان مندش لاعب فريق التعاون ضمن تدعيمات فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن حسم شركة الهلال صفقة انتقال مندش من التعاون بعد توصل إدارتي الناديين لمرحلة صياغة العقود.

وأشار التقرير إلى أن قيمة شراء عقد مندش من التعاون بلغ نحو 15 مليون ريال.

ومن المقرر أن يوقع سلطان مندش على تعاقد مع الهلال لمدة موسمين ونصف الموسم.

وطلبت إدارة التعاون إدراج محمد القحطاني جناح الهلال ضمن الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وهو ما وافقت عليه إدارة الأزرق.

ولم يحسم القحطاني مصيره حتى الآن.

ولعب مندش 15 مباراة مع التعاون هذا الموسم ونجح في المساهمة بـ 7 أهداف.

وانضم مندش بعد تألقه هذا الموسم إلى قائمة منتخب السعودية خلال مواجهة كوت ديفوار الودية في نوفمبر الماضي.

ولا يزال يسعى الهلال لتدعيم صفوفه في سوق الانتقالات الجارية مع محاولات حسم صفقتي مراد هوساوي لاعب الخليج، والإسباني بابلو ماري مدافع فيورنتينا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة عقب مرور 13 جولة.