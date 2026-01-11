لاعب مالي يشارك في تتويج فنربخشة بالسوبر التركي بعد 24 ساعة من الخروج أمام السنغال

الأحد، 11 يناير 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

نيني دورجيليس - فنربخشة ضد جالاتاسراي

في مفارقة غريبة، شارك نيني دورجيليس لاعب منتخب مالي وفنربخشة التركي في مباراتين خلال 24 ساعة فقط.

إذ لعب دورجيليس رفقة منتخب مالي كبديل في الشوط الثاني ولمدة 36 دقيقة أمام السنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا.

وودع منتخب مالي البطولة بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون مقابل.

وبعد أقل من 24 ساعة خاض دورجيليس 22 دقيقة رفقة فنربخشة في نهائي السوبر التركي أمام جالاتاسراي.

ولعب دورجيليس كبديل في المباراة التي حسمها فريق فنربخشة بهدفين دون مقابل.

ليغسل دورجيليس -23 عاما- أحزانه عقب الخروج القاري بلقب رفقة فريقه التركي.

وتأهل منتخب السنغال لمواجهة مصر في مباراة نصف النهائي والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل.

وشارك دورجيليس رفقة مالي في الخمس مباريات بينهم مباراتين كبديل.

وحقق فنربخشة لقب السوبر التركي للمرة الأولى منذ نسخة 2014 أي بعد 12 عاما.

وبذلك رفع فنربخشة رصيده إلى 4 ألقاب من السوبر التركي بأعوام 2007 و2009 و2014 و2025.

دورجيليس أمم إفريقيا فنربخشة مالي
