أمم إفريقيا - كيسي: منتخب مصر ترك لنا الكرة ونجحت خطتهم في الهجمات المرتدة

اعترف فرانك كيسي لاعب وسط منتخب كوت ديفوار بنجاح خطة المنتخب المصري في المواجهة التي جمعت بين الفريقين.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال فرانك كيسي لاعب كوت ديفوار عبر قناة العربية: "منتخب مصر يلعب بشكل جماعي، وهم فريق كبير ويمكن للجميع فيه صناعة الفارق وليس لاعبا واحدا فقط".

وتابع "منتخب مصر يعتمد على الهجمات المرتدة، وببساطة نجحت خطتهم أمامنا".

واختتم كيسي تصريحاته "كنا نعلم أننا سنستحوذ على الكرة وسيتركونا نلعب بالكرة وهو ما حدث، ثم لعبوا على خطتهم بالكامل وكانوا واقعيين للغاية".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة أجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.