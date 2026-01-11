مواعيد مباريات الأحد 11 يناير 2026.. كلاسيكو إسبانيا وقمة إيطالية وكأس عاصمة مصر

الأحد، 11 يناير 2026 - 10:11

كتب : FilGoal

مبابي - برشلونة - ريال مدريد

يشهد اليوم الأحد الموافق 11 من شهر يناير 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

كأس عاصمة مصر

يلعب الزمالك أمام فريق زد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد السلام.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

بينما في نفس التوقيت يستضيف بتروجت فريق مودرن سبورت على استاد بتروسبورت.

وتختتم مباريات اليوم عندما يستضيف سموحة فريق حرس الحدود في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

السوبر الإسباني

يلعب ريال مدريد أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويستضيف ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية منافسات نهائي السوبر الإسباني.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة ثمانية السعودية.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على فيورنتينا ضمن منافسات الجولة العشرين من المسابقة.

وتقام المباراة في تمام الرابعة عصرا.

بينما يستضيف إنتر فريق نابولي في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات نفس الجولة.

