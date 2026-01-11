أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

لوكمان - أوسيمين - نيجيريا

أثنى أديمولا لوكمان لاعب منتخب نيجيريا على زملائه في الفريق بسبب الروح الجماعية.

وانتصر منتخب نيجيريا بهدفين دون رد على منافسه الجزائر في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال لوكمان عبر بي إن سبورتس: "كنا مركزين منذ الدقيقة الأولى على تحقيق الفوز وظهر إصرارنا على تحقيق الهدف".

وأنهى حديثه قائلا: "الأداء كان متميزا، جميع اللاعبين بلا استثناء أظهروا روحا جماعية عالية وتعاونا وثقة متبادلة".

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.

وحدث خلاف بين فيكتور أوسيمين ولوكمان أثناء مباراة موزمبيق في دور الـ 16 من أمم إفريقيا والتي أقيمت الاثنين الماضي، لكن لوكمان شدد على الروح الجماعية العالية رغم كل شيء.

