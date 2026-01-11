أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال.. ومعنا أفضل لاعب في العالم

وجه أحمد فتوح لاعب منتخب مصر التهنئة للجماهير المصرية بعد الفوز على كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية.

أحمد فتوح النادي : الزمالك مصر

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال فتوح عقب المباراة عبر أون سبورت: "أبارك للشعب المصري الفوز، أتمنى التوفيق في القادم والفوز باللقب لإسعاد الجماهير".

وأضاف "نحن معنا محمد صلاح أفضل لاعب في العالم، ومعنا أيضا مرموش الذي يلعب في ناد كبير، فنحن نقدر على الفوز بالبطولة".

وأشار "كل منتخب إفريقيا أصبحت قوية، لكننا منتخب مصر لدينا 7 ألقاب وجئنا إلى هنا للفوز بالثامنة".

وأتم تصريحاته "طبعا لدينا ثأر مع السنغال، منعونا من الوصول لكأس العالم وحصلوا على لقب إفريقيا أمامنا، ولذلك نريد الفوز عليهم".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

