أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق

عبر عيسى ماندي لاعب منتخب الجزائر عن فخره بالفريق وذلك بعد الخسارة من نيجيريا.

وانتصر منتخب نيجيريا بهدفين دون رد على منافسه الجزائر في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال ماندي عبر بي إن سبورتس: "أعتقد أنه يمكننا أن نفخر بأنفسنا في هذه المشاركة بعد الخروج من الدور الأول في النسختين الماضيتين".

وأتم "كان هدفنا إعادة البناء على أسس إيجابية وتقديم صورة مشرفة وهو ما تحقق بالفعل، أعتقد أن الشعب الجزائري يرى نفسه في هذا الفريق وأظهرنا روحا وانضباطا خلال البطولة".

وضرب منتخب نيجيريا موعدا مع منافسه المغرب في نصف النهائي.

وكان منتخب المغرب قد انتصر على غريمه الكاميرون بهدفين دون رد.