مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:45

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

أرجع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الفوز على كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية إلى احترام المنافس وتفاني اللاعبين في تطبيق أفكار الجهاز الفني.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "كنا نواجه فريقا كبيرا لاعبيه على أعلى مستوى وهو حامل اللقب، وحقق الفوز في مبارياته الأخيرة بنتائج وأداء جيد".

وأضاف "أذكركم بأن كل مباراة منذ قدوم هذا الجهاز نتعامل معها على أنها بطولة في حد ذاتها".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4

وأوضح "التأهل إلى نصف النهائي ليس سهلا وسط ظروف وتحديات كبيرة، وطوال استعداداتنا نحاول العمل بشكل معين ولكن ليس على نمط واحد، بل ندرس المنافس ونقاط قوته وضعفه".

وأكمل "كوت ديفوار كانت مرشحة للقب، ولكن قلت للاعبين إننا سنأخذ بالأسباب، وهي فكرة الجهاز الفني وقدرات اللاعبين. يجب أن يبتكر المدرب ويحاول تنفيذ فكرته وفي النهاية اللاعبون هم من يترجمون هذه الفكرة".

وتابع "أخذنا بالأسباب في الاعتماد على حسام عبد المجيد، وتعويض إصابة محمد حمدي بمشاركة أحمد فتوح".

وواصل "بعض المنتخبات قامت بمحاكاة شكل لعبنا بعد أن لعبنا به أمام جنوب إفريقيا. اتخذنا القرار بما يتناسب مع لاعبينا وأهدافنا، وكل مباراة لها ظروفها ودراسة الخصم شيء مهم للغاية".

وأضاف "أهنئ منتخب المغرب على تأهله إلى نصف النهائي، وأشكر كل من ساندونا في أكادير. شعرنا بالراحة النفسية بوجودنا هنا، وجماهير أكادير في بعض المباريات شجعونا وجعلونا نشعر وكأننا في استاد القاهرة".

وأكمل "البطولة تسير بشكل ممتاز وأي مدينة سنذهب إليها سنشعر فيها بالراحة كذلك، فكل الملاعب على أعلى مستوى، ونحن مستعدين للعب في أي مكان في المغرب".

وكشف "ما صنع الفارق لنا أمام كوت ديفوار هو تحضيرنا الجيد للمباراة واحترامنا لمنتخب كوت ديفوار بصفته حامل اللقب. يجب أن نحترم المنافس ونجيد دراسته".

وعن تصريحات محمد صلاح الذي اعتبر هذا المعسكر هو الأفضل في حياته قال: "صلاح لاعب كبير وكل اللاعبين يعرفون مقومات اللعب للمنتخب، وهي الجودة والروح والإصرار وتقبل التعليمات الفنية".

وأكمل "غرفة الملابس تصنع الفارق لأي فريق. الآن الكل عرف كيف يكون منتخب مصر. ربما لم يكن الالتزام سابقا يشبه الفترة الحالية، ولكن لدينا جهاز فني محترم ومدير المنتخب إبراهيم حسن وضع القواعد التي نسير عليها جميعا".⁠

وأوضح "التواصل بيني وبين صلاح يسير بشكل ممتاز. الجهاز يضع النظام وصلاح ينقله للاعبين الذين يثقون فيه ويحترمونه كثيرا كقائد لهم. لا يمكن أن تسير الأمور جيدا بدون هذا الانسجام والاقتناع المتبادل بين الجهاز الفني وقائد المنتخب".

وعن تصريح صلاح الساخر "من وقت ما قال حسام حسن إن عندنا 2 محترفين وربع بقينا 3 أرباع.. محدش فينا بقى بيلعب"، قال المدرب: "لدي لاعبين على أعلى مستوى ويريدون إسعاد هذا الشعب. لا أحب الحديث حتى ننهي عملنا بأكمله. سأتحدث حين أسعد الجماهير في النهاية".

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

وبذلك يضرب القراعنة موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي أول مواجهة داخل كأس الأمم بين الفريقين منذ نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.

أمم إفريقيا منتخب مصر كأس أمم إفريقيا كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم أمم إفريقيا – مدرب مصر: أفضل الفرق يتواجدون الآن.. ولم نخسر أي مباراة رسمية
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521012/مؤتمر-حسام-حسن-أخذنا-بالأسباب-ففزنا-وهذه-علاقتي-مع-صلاح-وتعليقي-على-الـ-3-4