مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4

أرجع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الفوز على كوت ديفوار والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية إلى احترام المنافس وتفاني اللاعبين في تطبيق أفكار الجهاز الفني.

وقال حسن في المؤتمر الصحفي: "كنا نواجه فريقا كبيرا لاعبيه على أعلى مستوى وهو حامل اللقب، وحقق الفوز في مبارياته الأخيرة بنتائج وأداء جيد".

وأضاف "أذكركم بأن كل مباراة منذ قدوم هذا الجهاز نتعامل معها على أنها بطولة في حد ذاتها".

وأوضح "التأهل إلى نصف النهائي ليس سهلا وسط ظروف وتحديات كبيرة، وطوال استعداداتنا نحاول العمل بشكل معين ولكن ليس على نمط واحد، بل ندرس المنافس ونقاط قوته وضعفه".

وأكمل "كوت ديفوار كانت مرشحة للقب، ولكن قلت للاعبين إننا سنأخذ بالأسباب، وهي فكرة الجهاز الفني وقدرات اللاعبين. يجب أن يبتكر المدرب ويحاول تنفيذ فكرته وفي النهاية اللاعبون هم من يترجمون هذه الفكرة".

وتابع "أخذنا بالأسباب في الاعتماد على حسام عبد المجيد، وتعويض إصابة محمد حمدي بمشاركة أحمد فتوح".

وواصل "بعض المنتخبات قامت بمحاكاة شكل لعبنا بعد أن لعبنا به أمام جنوب إفريقيا. اتخذنا القرار بما يتناسب مع لاعبينا وأهدافنا، وكل مباراة لها ظروفها ودراسة الخصم شيء مهم للغاية".

وأضاف "أهنئ منتخب المغرب على تأهله إلى نصف النهائي، وأشكر كل من ساندونا في أكادير. شعرنا بالراحة النفسية بوجودنا هنا، وجماهير أكادير في بعض المباريات شجعونا وجعلونا نشعر وكأننا في استاد القاهرة".

وأكمل "البطولة تسير بشكل ممتاز وأي مدينة سنذهب إليها سنشعر فيها بالراحة كذلك، فكل الملاعب على أعلى مستوى، ونحن مستعدين للعب في أي مكان في المغرب".

وكشف "ما صنع الفارق لنا أمام كوت ديفوار هو تحضيرنا الجيد للمباراة واحترامنا لمنتخب كوت ديفوار بصفته حامل اللقب. يجب أن نحترم المنافس ونجيد دراسته".

وعن تصريحات محمد صلاح الذي اعتبر هذا المعسكر هو الأفضل في حياته قال: "صلاح لاعب كبير وكل اللاعبين يعرفون مقومات اللعب للمنتخب، وهي الجودة والروح والإصرار وتقبل التعليمات الفنية".

وأكمل "غرفة الملابس تصنع الفارق لأي فريق. الآن الكل عرف كيف يكون منتخب مصر. ربما لم يكن الالتزام سابقا يشبه الفترة الحالية، ولكن لدينا جهاز فني محترم ومدير المنتخب إبراهيم حسن وضع القواعد التي نسير عليها جميعا".⁠

وأوضح "التواصل بيني وبين صلاح يسير بشكل ممتاز. الجهاز يضع النظام وصلاح ينقله للاعبين الذين يثقون فيه ويحترمونه كثيرا كقائد لهم. لا يمكن أن تسير الأمور جيدا بدون هذا الانسجام والاقتناع المتبادل بين الجهاز الفني وقائد المنتخب".

وعن تصريح صلاح الساخر "من وقت ما قال حسام حسن إن عندنا 2 محترفين وربع بقينا 3 أرباع.. محدش فينا بقى بيلعب"، قال المدرب: "لدي لاعبين على أعلى مستوى ويريدون إسعاد هذا الشعب. لا أحب الحديث حتى ننهي عملنا بأكمله. سأتحدث حين أسعد الجماهير في النهاية".

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

وبذلك يضرب القراعنة موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي أول مواجهة داخل كأس الأمم بين الفريقين منذ نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.