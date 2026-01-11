أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت

الأحد، 11 يناير 2026 - 00:24

كتب : FilGoal

إيمرس فاي

شدد إيمرس فاي المدير الفني لكوت ديفوار أن منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت وحدث ذلك ضدنا.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال فاي عبر بي إن سبورتس: "المحبط بالنسبة لنا أننا نعرف هذا الفريق جيدا ونعلم أنه يدافع كثيرا ويملك الخبرة ويجيد كسب الوقت".

وأضاف "كنا نعرف أننا إذا تلقينا الهدف الأول فستصبح الأمور معقدة لأنهم سيهدرون الوقت كما فعلوا في هذا اللقاء".

وأنهى حديثه قائلا: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء في الأهداف التي تلقيناها وهي غير معتادة ووضعتنا في موقف صعب وعرقلت مسيرتنا".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

أمم إفريقيا مصر كوت ديفوار
