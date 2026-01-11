أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي

مصر - السنغال

يلتقي منتخب مصر مع السنغال للمرة السادسة في أمم إفريقيا 2025 والـ 17 تاريخيا في جميع المنافسات.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي أمم إفريقيا بالفوز على كوت ديفوار بنتيجة 3-2.

فيما سبقه منتخب السنغال بالتأهل عبر بوابة مالي بهدف دون رد.

FilGoal.com يستعرض معكم نتائج مواجهات منتخب مصر ضد السنغال تاريخيا وفي أمم إفريقيا.

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال

16 مباراة

8 فوز مصر

3 تعادل

5 فوز السنغال

13 هدفا لمصر

9 أهداف للسنغال

تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

5 مباريات

2 فوز مصر

1 تعادل

2 فوز السنغال

مباريات مصر ضد السنغال في أمم إفريقيا

1986: فوز السنغال 1-0

خسر منتخب مصر المباراة الافتتاحية على استاد القاهرة وتوج باللقب في النهاية.

2000: فوز مصر 1-0 بهدف حسام حسن

حقق منتخب مصر الفوز بفضل هدف حسام حسن وتأهل كلا المنتخبين إلى ربع النهائي من مرحلة المجموعات وودع كلاهما من ربع النهائي.

2002: فوز السنغال 1-0

خسر منتخب مصر من السنغال في الجولة الأولى للمجموعات بهدف لامين دياتا وتأهل كلاهما لربع النهائي، وودع منتخب مصر على يد الكاميرون التي حققت اللقب على حساب السنغال في النهائي.

2006: فوز مصر 2-1 بهدفي أحمد حسن وعمرو زكي

فاز منتخب مصر في نصف نهائي أمم إفريقيا 2006 بفضل هدفي أحمد حسن وعمرو زكي.

2022: تعادل وفوز السنغال بركلات الترجيح (4-2)

تعادل كلا المنتخبين في نهائي نسخة 2021 وحسمت ركلات الترجيح فوز السنغال بلقبها الأول.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل 14 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويعلق عليها علي محمد علي.

