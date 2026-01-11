أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم

يرى محمد هاني لاعب منتخب مصر أن مواجهة السنغال ليست سوى مباراة عادية ولا يوجد تفكير في الثأر من السنغال.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال هاني عبر أون سبورت: "نعرف قيمة منتخب مصر، ونتمنى جميعا أن نعود للجماهير بكأس البطولة من أجل إسعادهم".

وأضاف "الثأر من السنغال؟ هي مباراة كرة قدم سنقدم فيها كل ما لدينا ونجتهد ونعمل وإن شاء الله يكون التوفيق حليفنا".

وأتم تصريحاته "نأخذ الأمور خطوة بخطوة، اليوم سنفرح ووصل مصر لنصف النهائي أمر جيد وطبيعي لأننا في النهاية منتخب مصر، ثم سنبدأ الاستعداد للمباراة المقبلة".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

