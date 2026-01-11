أمم إفريقيا – مدرب مصر: أفضل الفرق يتواجدون الآن.. ولم نخسر أي مباراة رسمية

يرى محمد عبد الواحد مدرب منتخب مصر أن أفضل الفرق يتواجدون الآن في كأس أمم إفريقيا بعد وصول المغرب والسنغال والمغرب بجانب الفراعنة في نصف نهائي البطولة.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال عبد الواحد عبر أون سبورت: "كنا نعلم أن سيكون هناك مساحات خلف دفاع كوت ديفوار واستغلها محمد صلاح وعمر مرموش".

وأضاف "تريزيجيه كان مصابا لكنه عاد واشترك في الشوط الثاني ولعب بشكل جيد".

وواصل "علينا البناء على هذه المباراة والآن يتواجد أفضل الفرق وهم المرشحون منذ البداية للتتويج بالبطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نخسر أي مباراة رسمية منذ تولي المسؤولية، حتى تعادلنا مع أنجولا بعد تغيير 11 لاعبا".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.