أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين

أوضح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أن الخصوم أصبحوا يخافون من الفريق أكثر.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال ياسر إبراهيم عبر بي إن سبورتس: "أطلب من الشعب أن تثق في المنتخب، أي خصم يخاف من مصر الآن أكثر، مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب، لم يكن من الجيد استقبال هدفين، علينا التركيز على المباراة المقبلة".

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب السنغال قوي ونعرفه جيدا، سندرسه جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف، ونريد دعوات المصريين".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.