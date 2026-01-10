أمم إفريقيا – ياسر إبراهيم: الخصوم يخافون منا.. ونحتاج إلى دعوات المصريين

السبت، 10 يناير 2026 - 23:39

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بنين - هدف ياسر إبراهيم

أوضح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر أن الخصوم أصبحوا يخافون من الفريق أكثر.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال ياسر إبراهيم عبر بي إن سبورتس: "أطلب من الشعب أن تثق في المنتخب، أي خصم يخاف من مصر الآن أكثر، مثل هذه المباريات تكسب ولا تلعب، لم يكن من الجيد استقبال هدفين، علينا التركيز على المباراة المقبلة".

أخبار متعلقة:
حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4 أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار

وأنهى حديثه قائلا: "منتخب السنغال قوي ونعرفه جيدا، سندرسه جيدا لمعرفة نقاط القوة والضعف، ونريد دعوات المصريين".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

أمم إفريقيا ياسر إبراهيم مصر
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق 2 ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 2 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت 3 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي 3 ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521006/أمم-إفريقيا-ياسر-إبراهيم-الخصوم-يخافون-منا-ونحتاج-إلى-دعوات-المصريين