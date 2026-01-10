حسام حسن: المدرب فكر يصيب ويخطئ.. وحين لعبت بدفاع خماسي فعلها الآخرون بعدي

أبدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر سعادته بالفوز على كوت ديفوار والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال حسن في تصريحاته لقناة بي إن سبورتس: "كل هذا بفضل الله. أشكر اللاعبين فهم مصريون بحق وقاتلوا لإسعاد شعبهم".

وأضاف "لعبنا بـ 5 مدافعين منذ ثاني مباراة في دور المجموعات، ولكن هذا ليس للجانب الدفاعي فقط لكيف يفهم الناس، فهي تجمع بين الكثافة الدفاعية والهجومية".

وأوضح "أي مدرب في العالم هو فكر وابتكار، وقد يصيب وقد يخطئ. أثق في تفكيري وأتواصل مع الجهاز واللاعبين، ولا أكتفي بصنع الطريقة فقط بل أضع فيها الحلول".

وكشف "لا يوجد أي فريق آخر كان يلعب بدفاع خماسي، وبعد أن فعلتها أمام جنوب إفريقيا بدأ الجميع يفعلون ذلك ومنهم الكاميرون".

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

وبذلك يضرب القراعنة موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي أول مواجهة داخل كأس الأمم بين الفريقين منذ نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.