أمم إفريقيا - ربيعة: اتفقنا على القتال للشعب المصري.. وسنموت من أجل محمد حمدي

أوضح رامي ربيعة لاعب منتخب مصر أن الفريق على القتال من أجل المصريين منذ المباراة الأولى.

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وقال ربيعة عبر بي إن سبورتس: "كوت ديفوار فريق قوي لكن استعدينا للمباراة بشكل جيد وبقوة وبتركيز وظهر ذلك في بداية المباراة".

وأضاف "اتفقنا منذ المباراة الأولى على القتال لأن الشعب المصري يحتاج إلى الفرحة وكذلك نحن".

وأنهى حديثه قائلا: "نتمنى شفاء محمد حمدي لأن الإصابة كانت صعبة، مستعدون للموت من أجله".

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.