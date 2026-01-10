أمم إفريقيا - مؤتمر صلاح: المعسكر الحالي هو الأفضل في حياتي.. ومنذ هذا التصريح أصبحنا 3/4

وصف محمد صلاح قائد منتخب مصر المعسكر الحالي في أمم إفريقيا 2025 بـ "الأفضل في حياته الكروية".

وانتصر منتخب مصر بنتيجة 3-2 على كوت ديفوار وتأهل للمربع الذهبي لأول مرة منذ نسخة 2021.

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي: "فرحة المصريين مهمة جدا لي، سعيد بالفوز والتأهل لأمم إفريقيا، وفخور بتواجدي مع هذا الجيل من اللاعبين".

وأضاف "سعيد بجائزة أفضل لاعب في المباراة وهي تتويج للفريق بالكامل".

وشدد "كل اللاعبين يقدرون حجم قميص منتخب مصر، خاصة أننا واجهنا منتخب كبير ويضم لاعبين كبار".

وتابع "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار في منتخب مصر ونلعب للفوز، نقاتل دائما للفوز والمنتخب المصري يضم لاعبين كبار في أوروبا والدوري المصري".

وأوضح "المنافسون هم المرشحون الأكثر حظا للتتويج باللقب، والسنغال تضم 27 لاعبا كلهم محترفين وأبطال القارة منذ 4 أعوام".

وواصل "المعسكر الحالي إذا تم تصويره (يضحك)، إنه الأفضل في حياتي الكروية، فزت بكل البطولات وأتمنى التتويج بلقب أمم إفريقيا، ولا يوجد أحد يريد التتويج باللقب أكثر مني".

وقال ضاحكا: "من وقت ما قال حسام حسن إن عندنا 2 محترفين وربع بقينا 3 أرباع.. محدش فينا بقى بيلعب".

وأكمل "أنا من يحمل الضغط طوال أشهر عدة مضت، فلنتركه عليَّ فيما تبقى".

وأردف "الجميع داخل المنتخب أسرة واحدة بداية من الجهاز واللاعبين، وسعيد بتواجدي مع حسام حسن".

وأتم "أشكر المغرب على حسن التنظيم".

video:1

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

video:2