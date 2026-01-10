أمم إفريقيا – محمد صلاح أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار

حصل محمد صلاح قائد منتخب مصر على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفراعنة ضد كوت ديفوار.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وصنع صلاح هدف مصر الثاني في اللقاء وسجل الهدف الثالث بنفسه.

ليفوز بالجائزة كأفضل لاعب في المباراة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.