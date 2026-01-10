أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق

السبت، 10 يناير 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - كوت ديفوار

يلتقي منتخب مصر مع السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار.

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

أخبار متعلقة:
القط البلدي يكسب أمم إفريقيا - صلاح الثاني.. ترتيب هدافي البطولة بعد نهاية ربع النهائي أمم إفريقيا - صلاح يعادل حسام حسن أمامه ويسجل رقما غير مسبوق

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل 14 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويعلق عليها علي محمد علي.

منتخب مصر مصر السنغال كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي أمم إفريقيا - محمد هاني: الثأر من السنغال؟ مجرد مباراة كرة قدم
أخر الأخبار
الفوز الأول لـ روسينيور.. تشيلسي يعبر تشارلتون بخماسية في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا – لوكمان: جميع اللاعبين أظهروا روحا جماعية وتعاونا كبيرا ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - أحمد فتوح: نريد الثأر من السنغال ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا – ماندي: نحن فخورون بأنفسنا.. والشعب الجزائري يرى نفسه في الفريق ساعة | أمم إفريقيا
مؤتمر حسام حسن: أخذنا بالأسباب ففزنا.. وهذه علاقتي مع صلاح وتعليقي على الـ 3/4 ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - محرز: هذه آخر بطولة قارية لي.. وتمنيت الفوز باللقب الثاني ساعة | الكرة الإفريقية
أمم إفريقيا – إيمرس فاي: منتخب مصر يدافع كثيرا ويهدر الوقت ساعة | أمم إفريقيا
أمم إفريقيا - تعادل في البطولة.. تاريخ مواجهات مصر ضد السنغال قبل معركة نصف النهائي ساعة | أمم إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة والمعلق 2 مات واقفا 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (3)-(1) بنين.. إلى ربع النهائي 4 تشكيل منتخب مصر – إمام وعبد المجيد أساسيان أمام كوت ديفوار.. وتريزيجيه على الدكة
/articles/521001/أمم-إفريقيا-موعد-مباراة-مصر-ضد-السنغال-والقناة-الناقلة-والمعلق