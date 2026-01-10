أمم إفريقيا – موعد مباراة مصر ضد السنغال والقناة الناقلة والمعلق

يلتقي منتخب مصر مع السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وذلك بعد الفوز على كوت ديفوار.

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في دور الـ8 للبطولة.

وحسم منتخب مصر المباراة لصالحه والتي أقيمت في ملعب أدرار بمدينة إجادير الذي لعب فيها الفراعنة منذ البطولة وحتى الآن.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

ليضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهو نهائي مكرر بين المنتخبين من نسخة 2021 في الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسنغال

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل 14 يناير.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب طنجة الكبير في مدينة طنجة.

وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس ماكس.

ويعلق عليها علي محمد علي.