أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية أثناء مباراة مصر وكوت ديفوار

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعرض هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد لوعكة صحية أثناء مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار.

وقال أبو زهرة في تصريحاته لقناة أون سبورت: "هاني أبو ريدة تعرض لارتفاع في ضغط الدم حين كانت النتيجة 2-1، وغادر الملعب إلى الفندق ليأخذ العلاج، ولم يتجه إلى المستشفى كما قيل".

وتأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام منافسات ربع نهائي البطولة.

سجل ثلاثية مصر في المباراة كل من عمر مرموش ورامي ربيعة ومحمد صلاح.

بينما سجل ثنائية كوت ديفوار، أحمد فتوح بالخطأ في مرماه، وجيلا دوي.

وأقصى منتخب مصر، المنتخب الإيفواري حامل لقب النسخة الماضية من البطولة والذي فاز بها على ملعبه أمام نيجيريا في النهائي.

وبذلك يضرب القراعنة موعدا مع السنغال في نصف النهائي، وذلك بعدما فاز أسود التيرانجا على مالي بهدف دون رد.

وهي أول مواجهة داخل كأس الأمم بين الفريقين منذ نهائي نسخة 2021 في الكاميرون.